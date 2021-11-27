24 марта украинская сборная сыграет в Глазго против Шотландии.

По итогам жеребьевки стыковых матчей отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре сборная Украины получила в соперники Шотландию на стадии полуфинала.

24 марта 2022 года команда Александра Петракова на выезде сыграет против британцев. Игра состоится в 21:45 в шотландском городке Глазго (в том самом, где Украина обыграла Швецию на Евро-2020).

Если "желто-синие" преодолеют Шотландию, то 29 марта в финале будут бороться с победителем пары Уэльс - Австрия за путевку в Катар.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Украины. На победу Шотландии в основное время коэффициент 2,72, а на Украину - 2,52. Ничья оценивается в 3,50. Поскольку это противостояние одноматчевое, то в случае ничьей будут овертаймы. На то, что именно Украина выйдет в финал отбора, можно поставить с коэффициентом 1,81, а на Шотландию - 2,00.

Шотландия - Украина: перед матчем

Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.

Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.

Александр Зинченко прокомментировал результаты жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф.

В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.

Автор: Артем Будрин