Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение от "Милана" в 1/8 финала Кубке Италии.
Украинский специалист отметил, что его подопечные приложили максимум усилий для победы и он остался доволен игрой своей команды, однако результат противостояния его не устраивает.
"Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий. Они продемонстрировали свои лучшие качества. Я думаю, что это была хорошая игра.
Мы пытались создавать моменты и контролировать игру. Я, естественно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим.
Я всегда рад вернуться сюда, на "Сан-Сиро", прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков "Милана". Я также хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа", которые приехали сюда, чтобы поддержать команду.
Читайте такжеМадридского дерби не будет: определился второй финалист Суперкубка Испании (видео)Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте.
Сегодня ребята выступили хорошо, мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках", - приводит слова Шевченко издание Football-italia.
Также Андрей Шевченко поделился своим мнением о возможной отставке с поста главного тренера "Дженоа".
"Что касается меня, то я просто делаю свою работу каждый день. Затем клуб должен будет сообщить о своем решении", – сказал Шевченко.
Напомним, ранее сообщалось, что "Дженоа" длительное время обсуждал смену тренера, но все-таки руководство решило пока что оставить Андрея Шевченко на своем посту. Решение может быть пересмотрено из-за поражениея в Кубке Италии.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.