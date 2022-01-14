В матче 1/8 финала Кубка Италии "Милан" принимал "Дженоа". Встреча состоялась на легендарном стадионе "Сан-Сиро".
Для Андрея Шевченко эта игра была судьбоносной, ведь украинский тренер находится под угрозой увольнения.
В первом тайме генуэзцы открыли счет усилиями новичка клуба Лео Эстигора. Однако на 74-й минуте форвард "Милана" Оливье Жиру восстановил паритет. В основное время соперники не выявили более сильного и игра перешла в овертаймы.
На 102-й минуте Рафа Леау забил решающий мяч. Через 10 минут Алексис Салемакерс поставил точку и вывел "Милан" в 1/4 финала Кубка Италии, где "россонери" сыграют против победителя пары "Лацио" - "Удинезе".
"Милан" - "Дженоа" - 3:1
Голы: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 - Эстигор, 17
"Милан": Меньян – Эрнандес, Габбия, Томори (Флоренци, 23), Калулу – Крунич (Бакайоко, 61), Тонали – Ребич (Леау, 61), Мальдини (Диас, 61), Мессиас (Салемакерс, 80) – Жиру (Робек, 118)
"Дженоа": Семпер – Васкес, Ванхусден, Эстигор (Бани, 111) – Йебоа (Пандев, 87), Мелегони, Бадель, Портанова (Гильоне, 106), Хефти – Экубан (Кассата, 71), Кайседо (Дестро, 62)
Видео обзор матча
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.