Генуэзская команда доставила существенные неприятности "Милану".

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Милан" принимал "Дженоа". Встреча состоялась на легендарном стадионе "Сан-Сиро".

Для Андрея Шевченко эта игра была судьбоносной, ведь украинский тренер находится под угрозой увольнения.

В первом тайме генуэзцы открыли счет усилиями новичка клуба Лео Эстигора. Однако на 74-й минуте форвард "Милана" Оливье Жиру восстановил паритет. В основное время соперники не выявили более сильного и игра перешла в овертаймы.

На 102-й минуте Рафа Леау забил решающий мяч. Через 10 минут Алексис Салемакерс поставил точку и вывел "Милан" в 1/4 финала Кубка Италии, где "россонери" сыграют против победителя пары "Лацио" - "Удинезе".

"Милан" - "Дженоа" - 3:1

Голы: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 - Эстигор, 17

"Милан": Меньян – Эрнандес, Габбия, Томори (Флоренци, 23), Калулу – Крунич (Бакайоко, 61), Тонали – Ребич (Леау, 61), Мальдини (Диас, 61), Мессиас (Салемакерс, 80) – Жиру (Робек, 118)

"Дженоа": Семпер – Васкес, Ванхусден, Эстигор (Бани, 111) – Йебоа (Пандев, 87), Мелегони, Бадель, Портанова (Гильоне, 106), Хефти – Экубан (Кассата, 71), Кайседо (Дестро, 62)

Видео обзор матча

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко