Украинец останется на своем посту до матча против "Милана".

В воскресенье, 9 января, в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграл на своем поле "Специи" - главному конкуренту "грифонов" в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Поражение в этой игре поставило под вопрос дальнейшее пребываение в генуэзском клубе главного тренера команды Андрея Шевченко.

Как сообщает итальянское издание Gazzetta dello sport, руководство "Дженоа" не собирается пока что объявлять об увольнении украинского специалиста.

Клуб длительное время обсуждал смену тренера, но Шевченко останется как минимум до матча Кубка Италии против "Милана" 13 января.

Однако "грифоны" держат в уме другие варианты, в том числе Давиде Баллардини, которого как раз заменил Шевченко.

Читайте такжеИбрагимович пишет историю: гол легендарного шведа помог Милану добыть разгромную победу (видео)Добавим, что под руководством Шевченко "Дженоа" еще не побеждал в Серии A (9 матчей, 6 поражений).

При этом Шевченко осенью подписал контракт до 2024 года, поэтому клубу придется платить солидную компенсацию.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко