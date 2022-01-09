В воскресенье, 9 января, в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством украинского тренера Андрея Шевченко противостоял "Специи". Игра проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась победой гостей.
Автором гола в составе "Специи" стал Симоне Бастони, итальянский защитник отличился на 14-й минуте матча.
Украинский хавбек "Специи" Виктор Коваленко появился на поле со скамейки запасных на 87-й минуте игры. Результативными действиями экс-игрок "Шахтера" не отличился.
"Дженоа" – "Специя" - 0:1
Гол: Бастони, 14
"Дженоа": Сиригу, Эстигор, Бани (Хефти 46), Васкес, Камбьясо (Пандев 46), Мелегони (Ровелла 46), Стураро, Бадель (Портанов 80), Фарес, Дестро, Экубан (Кайседо 71)
"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Реца, Кивиор, Бастони, Маджоре (Коваленко 85), Верде (Феррер 89), Манай (Нзола 78), Гьяси
Предупреждение: Экубан 5, Дестро 16 – Маджоре 83, Амьян 90+4
Обзор матча:
Руководил командой в этом матче Мауро Тассотти, поскольку Андрей Шевченко снова получил положительный результат теста на ковид.
Отметим, что 28 декабря Шевченко заразился коронавирусом и находился на самоизоляции. Пятого января он получил негативный результат и со следующего дня приступил к тренировкам с командой.
Читайте такжеИбрагимович пишет историю: гол легендарного шведа помог Милану добыть разгромную победу (видео)Под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" не смог выиграть ни одного матча в чемпионате Италии, шесть раз "грифоны" проиграли и трижды сыграли вничью.
Добавим, что в рамках 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского одержала сокрушительную победу над "Удинезе", а хавбек сборной Украины записал себе в актив гол и результативную передачу.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- Ранее "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.