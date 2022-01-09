Команде украинского тренера никак не удается добыть первую победу в Серии А.

В воскресенье, 9 января, в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством украинского тренера Андрея Шевченко противостоял "Специи". Игра проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась победой гостей.

Автором гола в составе "Специи" стал Симоне Бастони, итальянский защитник отличился на 14-й минуте матча.

Украинский хавбек "Специи" Виктор Коваленко появился на поле со скамейки запасных на 87-й минуте игры. Результативными действиями экс-игрок "Шахтера" не отличился.

"Дженоа" – "Специя" - 0:1

Гол: Бастони, 14

"Дженоа": Сиригу, Эстигор, Бани (Хефти 46), Васкес, Камбьясо (Пандев 46), Мелегони (Ровелла 46), Стураро, Бадель (Портанов 80), Фарес, Дестро, Экубан (Кайседо 71)

"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Реца, Кивиор, Бастони, Маджоре (Коваленко 85), Верде (Феррер 89), Манай (Нзола 78), Гьяси

Предупреждение: Экубан 5, Дестро 16 – Маджоре 83, Амьян 90+4

Обзор матча:

Руководил командой в этом матче Мауро Тассотти, поскольку Андрей Шевченко снова получил положительный результат теста на ковид.

Отметим, что 28 декабря Шевченко заразился коронавирусом и находился на самоизоляции. Пятого января он получил негативный результат и со следующего дня приступил к тренировкам с командой.

Читайте такжеИбрагимович пишет историю: гол легендарного шведа помог Милану добыть разгромную победу (видео)Под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" не смог выиграть ни одного матча в чемпионате Италии, шесть раз "грифоны" проиграли и трижды сыграли вничью.

Добавим, что в рамках 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского одержала сокрушительную победу над "Удинезе", а хавбек сборной Украины записал себе в актив гол и результативную передачу.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко