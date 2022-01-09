Украинский полузащитник провел отличный матч.

В воскресенье, 9 января, в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу "Удинезе" принимал на своем поле "Аталанту". Игра завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1.

Открыл счет в игре хорватский полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич на 17-й минтуе игры. На 22-й минуте поединка Луис Муриэль с передачи Руслана Малиновского удвоил преимущество гостей. На 43-й минуте встречи украинский полузащитник забил третий гол бергамасков в поединке.

Во втором тайме Науэль Молина отквитал один гол, отличившись точным ударом на 59-й минуте игры. Но зацепиться за очки хозяевам поля не удалосью. Голы Муриэля, Мехле и Пессины принесли разгромную победу "Аталанте".

"Удинезе" – "Аталанта" – 2:6

Голы: Молина, 59, Бету, 88 – Пашалич, 17, Муриэль, 22, 76, Малиновский, 43, Меле, 89, Пессина, 90+2.

Видео ассиста и гола Малиновского:

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету украинского полузащитника Руслана Малиновского 18 сыгранных матчей за "Аталанту" в Серии А и 5 забитых голов.