Украинский тренер может потерять работу уже в скором времени.

Андрей Шевченко может лишиться поста главного тренера "Дженоа" после поражения от "Специи" (0:1) в 21-м туре Серии A.

Об этом сообщает у себя в Twitter итальянский журналист Николо Скира, у которого 183 000 подписчиков.

"Андрей Шевченко может быть уволен из "Дженоа" в ближайшие часы. Руководство "россоблю" оценивает его положение после поражения от "Специи". Это будет долгая ночь размышлений", - отмечает Скира.

Еще один известный журналист Джанлука Ди Марцио (почти полтора миллиона подписчиков в Twitter) также поделился инсайдом:

"Жаркие времена в генуэзском клубе. После поражения дома от "Специи" и четких слов президента Зангрилло позиция Шевченко является менее прочной. В клубе "россоблю" в это время размышляют о будущем украинского тренера, которому теперь грозит отставка".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко