Андрей Шевченко может лишиться поста главного тренера "Дженоа" после поражения от "Специи" (0:1) в 21-м туре Серии A.
Об этом сообщает у себя в Twitter итальянский журналист Николо Скира, у которого 183 000 подписчиков.
"Андрей Шевченко может быть уволен из "Дженоа" в ближайшие часы. Руководство "россоблю" оценивает его положение после поражения от "Специи". Это будет долгая ночь размышлений", - отмечает Скира.
Еще один известный журналист Джанлука Ди Марцио (почти полтора миллиона подписчиков в Twitter) также поделился инсайдом:
"Жаркие времена в генуэзском клубе. После поражения дома от "Специи" и четких слов президента Зангрилло позиция Шевченко является менее прочной. В клубе "россоблю" в это время размышляют о будущем украинского тренера, которому теперь грозит отставка".
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- Ранее "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.