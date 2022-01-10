10 января руководство "Дженоа" примет решение касательно главного тренера Андрея Шевченко. Над украинцем висит угроза отставки.
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, между руководителями "Дженоа" продолжается ожесточенная дискуссия на предмет того, стоит ли дать Шевченко еще один шанс после досадного поражения от "Специи".
Соображения боссов относительно будущего "Шевы" разделились. В клубе хотят найти компромисс, но понимают, что нужно принимать волевое решение.
Кандидатом на замену Шевченко является легендарный в прошлом защитник "Ювентуса", "Интера", "Наполи" и мадридского "Реала" Фабио Каннаваро. 48-летний итальянец провел собеседование с "Дженоа", но взял время на раздумья.
Каннаваро выиграл награду "Золотой мяч" в 2006 году, а завершил карьеру футболиста в 2011 году. Опыт тренерской работы он имел только в таких странах, как Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ.
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- Ранее "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.