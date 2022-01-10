Фабио Каннаваро провел собеседование с руководством "Дженоа".

10 января руководство "Дженоа" примет решение касательно главного тренера Андрея Шевченко. Над украинцем висит угроза отставки.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, между руководителями "Дженоа" продолжается ожесточенная дискуссия на предмет того, стоит ли дать Шевченко еще один шанс после досадного поражения от "Специи".

Соображения боссов относительно будущего "Шевы" разделились. В клубе хотят найти компромисс, но понимают, что нужно принимать волевое решение.

Кандидатом на замену Шевченко является легендарный в прошлом защитник "Ювентуса", "Интера", "Наполи" и мадридского "Реала" Фабио Каннаваро. 48-летний итальянец провел собеседование с "Дженоа", но взял время на раздумья.

Каннаваро выиграл награду "Золотой мяч" в 2006 году, а завершил карьеру футболиста в 2011 году. Опыт тренерской работы он имел только в таких странах, как Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко