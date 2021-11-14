Отсутствие паспорта ЕС - причина, почему украинцам сложно трудоустроиться в Серии А.

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал слухи в прессе, согласно которым футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко записывали в трансферные цели итальянского клуба.

Шевченко отреагировал на эти слухи для "Великого футбола".

- Пишут о возможном переходе в "Дженоа" Миколенко и Зинченко. Но у "Дженоа" исчерпан лимит на игроков не из ЕС. То есть, сейчас это невозможно?

- Да, это невозможно. Согласно итальянскому законодательству можно иметь лишь двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан, - сказал "Шева".

Также тренер добавил:

"Обсуждали с руководством много моментов. Завтра важный день - переход клуба от старого владельца к новому. Клуб имеет серьезные амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит в Серии А - останется там или нет. Мы обсудили этот вопрос. Когда откроется трансферное окно, когда клуб увидит, как он хочет усилить команду, тогда мы будем обсуждать эти вопросы".

Напомним, СМИ писали, что первым трансфером Шевченко в "Дженоа" может стать хавбек сборной России.

Читайте такжеНеподъемная сумма: стало известно, за сколько Динамо готово продать своего таланта в Дженоа

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.

Автор: Артем Будрин