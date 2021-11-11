"Дженоа" готовы арендовать Алексея Миранчука у "Аталанты".

Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук в ближайшее трансферное окно может перейти в "Дженоа", где сейчас работает тренером Андрей Шевченко.

Об этом сообщает Calciomercato.com.

"Аталанта" не против отдать 26-летнего полузащитника в "Дженоа" на правах аренды в январе. Миранчук может стать первым трансфером "Дженоа" после назначения Шевченко на пост главного тренера.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 6 матчей в Серии А и отметился одним голевым пасом. Он является конкурентом игрока сборной Украины Руслана Малиновского, выступающего в "Аталанте".

У Алексея есть брат-близнец Антон Миранчук, играющий за московский "Локомотив".

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

Моуринью поделился впечатлениями от возвращения Шевченко в Серию А. Также Виталий Кличко дал комментарий относительно прихода "Шевы" на пост тренера "Дженоа".

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд весьма известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

В настоящее время "Дженоа" занимает 17-е место в чемпионате Италии.

Автор: Артем Будрин