Виталий Миколенко и Александр Зинченко - не единственные трансферные цели "Дженоа".

Итальянский "Дженоа", где сейчас главным тренером работает Андрей Шевченко, имеет цель приобрести игроков сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

Об этом сообщает The Sun.

По версии источников таблоида, "Шева" хочет пригласить в "Дженоа" украинского хавбека "Манчестер Сити" Зинченко и защитника "Динамо" Миколенко.

К тому же экс-коуч сборной Украины включил в шорт-лист желаемых трансферов американского вингера "Челси" Кристиана Пулишича и полузащитника итальянского "Милана" Самуэля Кастильехо.

Заметим, что в "Дженоа" перед Шевченко стоит цель вывести команду в еврокубки и для этого новые владельцы клуба выделят средства на усиление состава.

Напомним, что Виталий Кличко прокомментировал приход Шевченко на пост наставника "Дженоа".

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Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этому посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года. По неофициальной информации, он будет зарабатывать ориентировочно 1,8-2 миллиона евро.

В тренерский штаб Шевченко точно войдет Мауро Тассотти. Также ожидается, что помогать украинцу будут Андреа Малдера и Луиджи Ночентини.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд достаточно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

На данный момент "Дженоа" занимает 17-е место в чемпионате Италии.

Автор: Артем Будрин