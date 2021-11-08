Андрей Шевченко уже в Италии / twitter.com/GenoaCFC
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который 7 ноября возглавил итальянский "Дженоа", уже прилетел в Италию и прибыл на базу клуба.
Журналисты сняли приезд Шевченко. Фото опубликовал официальный Twitter "Дженоа".
"Добро пожаловать, мистер", - поприветствовали Шевченко в клубе.
фото twitter.com/GenoaCFC
фото twitter.com/GenoaCFC
Украинский специалист познакомится с командой, а свою первую тренировку проведет 9 ноября.
Видео появилось в Twitter Tuttomercatoweb.
Шевченко прибыл на базу "Дженоа"
Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно
- Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этому посту Давиде Баллардини.
- Шевченко подписал контракт до лета 2024 года. По неофициальной информации, он будет зарабатывать ориентировочно 1,8-2 миллиона евро.
- Шевченко приступит к своим обязанностям 9 ноября.
- В тренерский штаб Шевченко точно войдет Мауро Тассотти. Также ожидается, что помогать украинцу будут Андреа Малдера и Луиджи Ночентини.
- В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.
"Дженоа": что известно о клубе
- "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.
- В составе "Дженоа" выступает ряд достаточно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.
- С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".
- На данный момент "Дженоа" занимает 17-е место в чемпионате Италии.