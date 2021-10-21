Луганский клуб сыграет в столице Болгарии.

21 октября в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" сыграет в гостях у софийского ЦСКА.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА София - Заря.

ЦСКА София - Заря: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

ЦСКА София

ЦСКА - бронзовый призер чемпионата Болгарии прошлого сезона. На евроарене команда стартовала сразу с Лиги конференций и, чтобы дойти до группового этапа, преодолела три раунда.

"Лиепаю" удалось пройти только по пенальти (0:0, 0:0 и 3:1 в серии), а далее ЦСКА выбил из борьбы "Осиек" (4:2 и 1:1) и "Викторию Пльзень" (0:2 и 3:0).

На групповом этапе Лиги конференций болгарский клуб сперва разгромно проиграл "Роме" в гостях (1:5), а затем дома сыграл вничью с "Буде-Глимтом" (0:0). Таким образом, в группе ЦСКА занимает третье место.

В чемпионате Болгарии ЦСКА в этом сезоне идет без поражений. У команды семь побед при одной ничьей и второе место в турнирной таблице после "Лудогорца", который сыграл на матч больше.

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"Заря"

"Зарю" лихорадит в этом сезоне. Когда начинает казаться, что команда находить победный путь, тут же следует досадное поражение, которое сбивает луганчан с ног.

Так, перед матчем с ЦСКА "Заря" в УПЛ обыграла одного из своих прямых конкурентов в борьбе за третье место "Десну" (2:0), но уже в следующем туре была разгромлена "Шахтером" (1:6).

На евроарене "Заря" начала свой путь с квалификации Лиги Европы, однако не смогла пройти венский "Рапид" (0:3 и 2:3). После этого луганчане оказались на групповом этапе Лиги конференций, где также проиграли оба матча, пропустив по три раза: 1:3 в гостях против "Буде-Глимта" и 0:3 дома с "Ромой".

Если "Заря" еще хочет продолжить борьбу за выход в плей-офф турнира, то обыгрывать ЦСКА нужно обязательно. Если же луганчанам и эта задача окажется не под силу, то, очевидно, делать в еврокубках им сейчас просто нечего.

История противостояний

Команды ранее играли друг против друга в 2019 году в рамках квалификации Лиги Европы. В Софии матч завершился со счетом 1:1, а на своем поле "Заря" победила 1:0 и прошла в следующий этап.

Ориентировочные составы

ЦСКА: Бусатто, Матей, Мазикоу, Турицов, Лам, Гарей, Йомов, Вьон, Мухар, Вилдсхут, Кайседо

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Громов, Булеца, Шахаб, Аллахьяр

Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Я как тренер уже третий раз встречаюсь с этой командой. В этом матче очень важно победить обеим командам, так как турнирное положение очень шаткое. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть, но это не та "Заря", которая играла два года назад. ЦСКА тоже не стоит на месте. Все меняется, а в какую сторону покажет игра".

Арбитр

Обслуживать поединок будет австрийский арбитр Мануэль Шюттенгрубер.

Автор: Антон Дударь