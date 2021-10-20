ЦСКА София - Заря: где смотреть матч Лиги конференций

Луганский клуб попытается набрать первые очки в турнире.

21 октября в Болгарии пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганская "Заря" сыграет с местным ЦСКА. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА София - Заря. ЦСКА София - Заря: где смотреть матч Противостояние болгарского украинского клубов в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV". Начало встречи - в 22.00. Читайте такжеЦСКА - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций ЦСКА - Заря: перед матчем Команды ранее между собой встречались в 2019 году в рамках квалификации Лиги Европы. В Софии матч завершился со счетом 1:1, а на своем поле "Заря" победила 1:0 и прошла в следующий этап.

"Заря" в первом туре Лиги конференций разгромно проиграла норвежскому "Буде-Глимту". Во втором туре луганчане дома уступили "Роме".

ЦСКА со счетом 1:5 проиграл в 1-м туре "Роме", а затем сыграл в безголевую ничью с "Буде-Глимтом".

Перед матчем с ЦСКА луганчане в рамках УПЛ пропустили 6 мячей от "Шахтера". А ЦСКА в прошлом туре чемпионата Болгарии победил "Ботев Пловдив" (3:2).

Обслуживать поединок будет австрийский арбитр Мануэль Шюттенгрубер. Автор: Антон Дударь

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