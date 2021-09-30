Луганская команда потерпела второе поражение в турнире.

Луганская "Заря" провела второй поединок на групповом этапе Лиги конференций. Украинская команда принимала в Запорожье итальянскую "Рому", которую летом возглавил легендарный тренер Жозе Моуринью.

Встреча завершилась разгромом хозяев - 0:3.

В первом тайме "Рома" смогла забить быстрый мяч. В дебюте встречи оборона "Зари" допустила грубую ошибку: Эбрима Дарбо разрезал защиту луганчан и вывел Стефана Эль-Шаарави один на один с Дмитрием Мацапурой. Вратарь украинского клуба ничего не смог поделать: Эль-Шаарави его обошел и отправил мяч в пустые ворота.

После этого "Рома" начала играть вторым номером, а "Заря" хоть и делала подходы к воротам, однако настоящего голевого шанса до перерыва не создала.

Во второй половине встречи "Рома" еще дважды поразила ворота соперников. Забили английские футболисты: Крис Смоллинг и Тэмми Абрахам. Последний также попал в штангу.

"Заря" не удосужилась даже на гол престижа. Единственную хорошую возможность имел Владислав Кочергин, но его удар парировал Руй Патрисиу.

"Заря" - "Рома" - 0:3

Голы: Эль-Шаарави, 7, Смоллинг, 67, Абрахам, 68

Видео голов.

"Заря" - "Рома": итоги матча

Это была первая встреча команд. Ранее луганский клуб вообще не пересекался с итальянскими коллективами в еврокубках.

"Рома" набрала 6 очков после двух туров в группе C. У "Буде-Глимт" и ЦСКА (София) по одному очку, а у "Зари" - 0.

Ранее Жозе Моуринью дважды побеждал "Зарю". Было это осенью 2016 года, когда португалец вместе с "Манчестер Юнайтед" в рамках Лиги Европы обыгрывал "Зарю" Юрия Вернидуба (2:0 и 1:0).

В третьем туре 21 октября "Заря" на выезде сыграет против болгарского ЦСКА.

Автор: Артем Будрин