Подопечные Виктора Скрипника в третьем туре Лиги конференций сыграют в Болгарии.

В четверг, 21 октября, в рамках третьего тура группового раунда Лиги конференций УЕФА луганская "Заря" померяется силами с ЦСКА София. Игра пройдет в Болгарии на стадионе "Васил Левски".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА София - "Заря".

Начало матча в 22:00 по Киеву.

ЦСКА София - "Заря": где смотреть матч

"Заря" крайне неудачно начала свои выступления в этом розыгрыше Лиги конференций, проиграв в первом туре группового этапа норвежскому "Буде-Глимту" (1:3), а во втором туре римской "Роме" (0:3).

После двух туров луганчане занимают последнее место в турнирной таблице группы С, не набрав ни одного очка. ЦСКА София имеет один балл в активе и идет на третьей позиции.

Судить матч "Зари" против ЦСКА будет австрийский арбитр Мануэль Шюттенгрубер.

Лига конференций, групповой этап, 3-й тур

ЦСКА София - "Заря"

Онлайн-трансляция матча

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Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Я как тренер уже третий раз встречаюсь с этой командой. В этом матче очень важно победить обеим командам, так как турнирное положение очень шаткое. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть, но это не та "Заря", которая играла два года назад. ЦСКА тоже не стоит на месте. Все меняется, а в какую сторону покажет игра.

Кроме Виталия Вернидуба и Егора Назарины не примет участие в матче целый ряд футболистов, поэтому предстоящий матч - хороший шанс для тех, кто не имеет достаточно игровой практики.

Касаемо наших усилий все просто - нужно забить в ворота соперника и оставить свои ворота в неприкосновенности. Перед игрой многое можно говорить, а у нас даже ничьи нет - лишь два поражения. Мы не боимся соперников, но уважаем, а ребята хотят показать себя на фоне такого сильного соперника как ЦСКА".

Полузащитник "Зари" Артем Громов:

"Надеемся на хорошую игру. Мы рады, что разрешили играть с болельщиками, поэтому матч должен быть атмосферным. ЦСКА – квалифицированная команда, поэтому хотим посмотреть на свои силы против этой команды".

Автор: Артем Будрин