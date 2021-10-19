Луганский клуб посетит Болгарию в рамках 3-го тура нового турнира УЕФА.

21 октября состоится поединок 3-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и софийским ЦСКА из Болгарии. Украинский клуб сыграет на выезде.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Заря.

Букмекеры с маленьким отрывом видят фаворитом противостояния хозяев поля.

На победу ЦСКА дается коэффициент 2,25, на ничью - 3,20, а на победу "Зари" - 3,36.

На то, что болгарская команда не проиграет дома, можно сделать ставку с коэффициентом 1,32, а на то, что "Заря" не уступит - 1,65.

ЦСКА - Заря: перед матчем

Встреча между клубами начнется 21 октября в 22:00 в Софии на "Национальном стадионе Васил Левски".

Команды ранее между собой встречались в 2019 году в рамках квалификации Лиги Европы. В Софии матч завершился со счетом 1:1, а на своем поле "Заря" победила 1:0 и прошла в следующий этап.

"Заря" в первом туре Лиги конференций разгромно проиграла норвежскому "Буде-Глимту". Во втором туре луганчане дома уступили "Роме".

ЦСКА со счетом 5:1 проиграл в 1-м туре "Роме", а затем сыграл в безголевую ничью с "Буде-Глимтом".

Перед матчем с ЦСКА луганчане в рамках УПЛ пропустили 6 мячей от "Шахтера". А ЦСКА в прошлом туре чемпионата Болгарии победил "Ботев Пловдив" (3:2).

Обслуживать поединок будет австрийский арбитр Мануэль Шюттенгрубер.

Автор: Артем Будрин