"Шахтер" в шестом туре попытается взять реванш за поражение в первом круге.

Донецкий "Шахтер" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов будет принимать "Шериф". Матч пройдет 7 декабря на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Шериф".

Букмекеры считают "горняков" фаворитами дуэли с командой украинца Юрия Вернидуба.

На победу "Шахтера" дается коэффициент 1,55, на ничью - 4,50, а на победу "Шерифа" - 6,00.

На то, что "горняки" наберут очки, букмекеры выставили коэффициент 1,15, а на то, что гости не проиграют - 2,55.

Напомним, "Шахтер" уже потерял шансы на евровесну. В этой встрече "горняки" будут бороться только за очки для Украины в таблицу коэффициентов УЕФА, призовые деньги, а также престиж.

"Шахтер" - "Шериф": перед матчем

"Шахтер" еще не выигрывал в текущем розыгрыше ЛЧ. Команда Роберто Де Дзерби набрала 1 очко в пяти играх и финиширует в своей группе на последнем месте.

В то же время "Шериф" сумел обыграть "Шахтер", а также "Реал" и гарантировал себе историческое участие в плей-офф Лиги Европы.

В первом круге "Шериф" выиграл у "Шахтера" со счетом 2:0.

Перед матчем ЛЧ "Шахтер" в рамках УПЛ разгромил "Львов" со счетом 6:1. "Шериф" в своем национальном первенстве не сумел обыграть "Петрокуб" (0:0).

Главным арбитром на этот поединок назначен Донатас Румшас из Литвы.

Автор: Антон Дударь