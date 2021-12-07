Основной защитник Шахтера Марлон / фото ФК Шахтер
7 декабря в Киеве пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" попробует взять реванш у "Шерифа".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Шериф".
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Начало встречи - в 22.00.
"Шахтер" уже досрочно "забронировал" за собой последнее место в группе D, в то время как "Шериф" оформил исторический для себя выход в плей-офф Лиги Европы. Напомним, что в Тирасполе "Шериф" в 1-м туре победил "горняков" со счетом 2:0.
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Судить поединок будет Донатас Румшас из Литвы.
Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур
Шахтер - Шериф
Онлайн-трансляция матча