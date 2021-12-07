"Шахтер" пытается взять реванш у команды Юрия Вернидуба.

Сегодня, 7 декабря, в Киеве проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и молдавским "Шерифом".

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Шериф".

"Шахтер" открыл счет на 42-й минуте матча. Голом отличился Фернандо. Сергей Кривцов сделал классный заброс в штрафную, бразилец развернулся и покатил мяч в сетку мимо голкипера.

Видео гола Фернандо

Шахтер - Шериф: что нужно знать

Результат этого матча уже не повлияет на положение "Шахтера" и "Шерифа" в группе D.

"Горняки", у которых перед этим матчем только 1 очко, уже не поднимутся выше четвертого места. "Шериф", который набрал 6 очков, финиширует третьим и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Встреча "Шахтера" и "Шерифа" в первом круге завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:2.

Автор: Антон Дударь