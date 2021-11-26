"Динамо", "Шахтер" и "Заря" досрочно потеряли шансы на евровесну.

Ни один из украинских клубов не сумел пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне 2021-2022.

На групповом этапе Лиги чемпионов от Украины стартовали "Динамо" и "Шахтер", а на групповом этапе Лиги конференций - "Заря".

Все три клуба потеряли шансы на евровесну досрочно - после пятого тура группового этапа.

В предыдущий раз Украина осталась без представителей в плей-офф еврокубков еще в сезоне 2007-2008.

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Тогда "Динамо" и "Шахтер" заняли четвертые места в своих группах в Лиге чемпионов, а на групповом этапе Кубка УЕФА Украина представлена не была ("Металлист" и "Днепр" не смогли пройти квалификацию).

Украинские клубы на групповом этапе еврокубков 2021-2022

После пяти туров "Динамо" в Лиге чемпионов занимает последнее место в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой". Киевляне смогли не проиграть только "Бенфике" (0:0 в первом круге).

"Шахтер" останется последним в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". "Шахтер" единственный балл набрал в матче первого круга против "Интера" (0:0).

"Заря" в пяти турах Лиги конференций смогла набрать 6 очков, дважды обыграв ЦСКА (София) и останется на третьем месте в группе, где также выступают "Рома" и "Буде-Глимт".

Автор: Антон Дударь