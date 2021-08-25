Вице-чемпион Украины проведет ответный матч раунда плей-офф.

25 августа на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Монако".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Монако".

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Начало встречи - в 22.00.

В первом матче, который прошел в Монако, "Шахтер" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Педриньо.

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Судить противостояние "горняков" и "монегасков" будет известный английский рефери Энтони Тэйлор.

Лига чемпионов, квалификация, раунд плей-офф

Шахтер - Монако

Онлайн-трансляция матча

"Шахтеру" в этом матче не сможет помочь основной голкипер команды Анатолий Трубин, который получил травму.

Главный тренер "Монако" Нико Ковач:

"Нужно побеждать. Должны сфокусироваться с первых минут. Как я уже говорил, у нас есть еще 90 минут, а может, и больше. Но концентрироваться необходимо с самого начала".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"У всех большая мотивация - и у нас, и у "Монако". Мы должны играть, как умеем и знаем. И не должны думать о первом матче с "Монако". У нас важный матч, который мы должны играть без мыслей о первом".

Текущая форма команд:

Между матчами ЛЧ "Шахтер" в чемпионате Украины разгромил "Черноморец" (3:0), а Роберто Де Дзерби провел серьезную ротацию в составе. "Монако" в чемпионате Франции проиграл "Лансу" (0:2).

"Шахтер" будет проводить этот матч в Харькове, а не Киеве из-за концерта ко Дню Независимости Украины, который прошел на "Олимпийском" 24 августа.

Автор: Артем Будрин