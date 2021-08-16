В рамках 4-го тура УПЛ "Черноморец" на выезде обыграл "Мариуполь".
Одесситы одержали волевую победу в результативном матче. Для "Черноморца" это первые 3 очка после возвращения в УПЛ. У "Мариуполя" - 1 очко после четырех туров.
"Мариуполь" - "Черноморец" - 2:3
Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (с пенальти) - Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 55 (с пенальти)
"Мариуполь": Кудрик, Кащук (Вьюнник, 63), Чоботенко, Мампасси, Стасюк, Клименко (Микицей, 46), Очеретько (Шостак, 7), Мишнев, Хромей (Петерман, 46), Никитишин (Топалов, 46), Кулаков
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"Черноморец": Кучерук, Путря, Кадири, Дубко, Кузык, Билошевский (Вачиберадзе, 46), Михайленко (Кравченко, 73), Цитаишвили, Бугай (Ванат, 66), Авагимян (Брагару, 73), Исаенко (Тлумак, 87)
Предупреждения: Шостак, Мампасси, Вьюнник, Кулаков - Путря, Цитаишвили, Дубко, Ванат
Видеообзор матча
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- Поединки 4-го тура УПЛ проходят с 13 по 18 августа: где и когда смотреть матчи.
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Еще в двух матчах тура "Десна" вновь победила, а "Заря" потеряла очки.
"Колос" в меньшинстве ушел от поражения в матче против "Руха", а "Львов" и "Александрия" поделили очки.