Мариуполь принимал Черноморец / фото ФК Мариуполь

В рамках 4-го тура УПЛ "Черноморец" на выезде обыграл "Мариуполь".

Одесситы одержали волевую победу в результативном матче. Для "Черноморца" это первые 3 очка после возвращения в УПЛ. У "Мариуполя" - 1 очко после четырех туров.

"Мариуполь" - "Черноморец" - 2:3

Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (с пенальти) - Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 55 (с пенальти)

"Мариуполь": Кудрик, Кащук (Вьюнник, 63), Чоботенко, Мампасси, Стасюк, Клименко (Микицей, 46), Очеретько (Шостак, 7), Мишнев, Хромей (Петерман, 46), Никитишин (Топалов, 46), Кулаков

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"Черноморец": Кучерук, Путря, Кадири, Дубко, Кузык, Билошевский (Вачиберадзе, 46), Михайленко (Кравченко, 73), Цитаишвили, Бугай (Ванат, 66), Авагимян (Брагару, 73), Исаенко (Тлумак, 87)

Предупреждения: Шостак, Мампасси, Вьюнник, Кулаков - Путря, Цитаишвили, Дубко, Ванат

Видеообзор матча

Украинская Премьер-лига: 4-й тур

Автор: Антон Дударь