В матче 4-го тура чемпионата Украины "Львов" принимал "Александрию". Встреча завершилась вничью.
Под занавес первого тайма Ренан вывел львовян вперед красивым ударом со штрафного.
Отметим, что в первом тайме бразилец не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера.
"Александрия" ответила через пять минут - аргентинский новичок команды Клаудио Спинелли забил свой дебютный гол в Украине.
"Львов" - "Александрия" - 1:1
Голы: Ренан, 45+2 - Спинелли, 52
"Львов": Ильющенков, Зозуля, Романчук, Махмутович, Якимец, Грисьо (Брикнер, 64), Политыло (Чиряк, 77), Довгий, Эрнест (Семенив, 88), Альваро (Шина, 63), Ренан (Ныч, 77)
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Копина (Калюжный, 46), Ковалец, Демченко, Одарюк (Кожушко, 70), Спинелли (Устименко, 71), Третьяков
Нереализованный пенальти: Ренан, 14
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