Эффектный гол со штрафного и дебютный мяч аргентинца: Львов и Александрия поделили очки в УПЛ (видео)

Состоялся еще один матч 4-го тура УПЛ.

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