Львов и Александрия сыграли вничью / фото ПФК Львов

В матче 4-го тура чемпионата Украины "Львов" принимал "Александрию". Встреча завершилась вничью.

Под занавес первого тайма Ренан вывел львовян вперед красивым ударом со штрафного.

Отметим, что в первом тайме бразилец не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера.

"Александрия" ответила через пять минут - аргентинский новичок команды Клаудио Спинелли забил свой дебютный гол в Украине.

"Львов" - "Александрия" - 1:1

Голы: Ренан, 45+2 - Спинелли, 52

"Львов": Ильющенков, Зозуля, Романчук, Махмутович, Якимец, Грисьо (Брикнер, 64), Политыло (Чиряк, 77), Довгий, Эрнест (Семенив, 88), Альваро (Шина, 63), Ренан (Ныч, 77)

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Копина (Калюжный, 46), Ковалец, Демченко, Одарюк (Кожушко, 70), Спинелли (Устименко, 71), Третьяков

Нереализованный пенальти: Ренан, 14

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Автор: Антон Дударь