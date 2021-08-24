В первом матче Шахтер обыграл Монако / фото ФК Шахтер
25 августа донецкий "Шахтер" проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против французского "Монако". Команды сыграют на стадионе "Металлист" в Харькове.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Монако".
Шахтер - Монако: где смотреть матч
Прямая трансляция этого поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO - на канале "Megogo Футбол 1". За час до начала матча эксперты в студии обсудят шансы команд.
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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Шахтер - Монако: перед матчем
- В первом поединке дончане победили с минимальным счетом благодаря голу Педриньо.
- На предыдущей стадии квалификации "Монако" выбил из борьбы чешскую "Спарту" (2:0 и 3:1). А "Шахтер" по сумме двух встреч прошел бельгийский "Генк" (2:1 и 2:1).
- "Шахтер" перед домашним поединком с "Монако" потерял своего ведущего вратаря.
- "Шахтер" разгромил в рамках УПЛ одесский "Черноморец" (3:0) перед матчем с "Монако". А "монегаски" потерпели второе поражение подряд в рамках чемпионата Франции - команда Нико Ковача уступила со счетом 2:0 "Лансу".
- Поединок рассудит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.