"Горнякам" предстоит провести ответный матч решающего раунда квалификации.

25 августа донецкий "Шахтер" проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против французского "Монако". Команды сыграют на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Монако".

Шахтер - Монако: где смотреть матч

Прямая трансляция этого поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO - на канале "Megogo Футбол 1". За час до начала матча эксперты в студии обсудят шансы команд.

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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Шахтер - Монако: перед матчем

Автор: Антон Дударь