"Горнякам" осталось сделать последний рывок в групповой этап Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" 25 августа будет иметь возможность получить промоушен в групповой этап Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против французского "Монако".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Монако.

Букмекеры записали в фавориты второго матча французский клуб.

На победу "Монако" в ответном матче предлагается коэффициент 2,51, тогда как на победу "Шахтера" - 2,95, а на ничью - 3,60.

А вот фаворитом на проход в групповой этап Лиги чемпионов букмекеры видят именно "Шахтер". Проход "Монако" оценивается в 3,20, а на донецкий клуб можно поставить с коэффициентом 1,35.

Шахтер - Монако: перед матчем

Матч "Шахтер" - "Монако" на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове начнется в 22.00 25 августа. В первом поединке дончане победили с минимальным счетом благодаря голу Педриньо.

На предыдущей стадии квалификации "Монако" выбил из борьбы чешскую "Спарту" (2:0 и 3:1). А "Шахтер" по сумме двух встреч прошел бельгийский "Генк" (2:1 и 2:1).

"Шахтер" перед домашним поединком с "Монако" потерял своего ведущего вратаря.

"Шахтер" разгромил в рамках УПЛ одесский "Черноморец" (3:0) перед матчем с "Монако". А "монегаски" потерпели второе поражение подряд в рамках чемпионата Франции - команда Нико Ковача уступила со счетом 2:0 "Лансу".

Поединок рассудит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Автор: Артем Будрин