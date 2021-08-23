Николай Матвиенко - основной защитник Шахтера / фото ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" 25 августа будет иметь возможность получить промоушен в групповой этап Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против французского "Монако". 

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Монако.

Букмекеры записали в фавориты второго матча французский клуб.

На победу "Монако" в ответном матче предлагается коэффициент 2,51, тогда как на победу "Шахтера" - 2,95, а на ничью - 3,60.

А вот фаворитом на проход в групповой этап Лиги чемпионов букмекеры видят именно "Шахтер". Проход "Монако" оценивается в 3,20, а на донецкий клуб можно поставить с коэффициентом 1,35.

Шахтер - Монако: перед матчем

Автор: Артем Будрин