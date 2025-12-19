Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля 2026 года.

18 декабря завершился последний тур группового этапа Лиги Конференций и стала известна предварительная сетка плей-офф турнира.

Среди украинских команд из группы удалось выйти донецкому "Шахтеру". Тогда как киевское "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф, даже несмотря на уверенную победу в заключительном матче группового этапа.

Дончане, которые заняли шестую строчку в турнирной таблице, попадают напрямую в 1/8 финала и имеют 4 варианта соперников на этой стадии. А именно:

КуПС (Финляндия)

Шкендия (Северная Македония)

Лех Познань (Польша)

Самсунспор (Турция)

Отметим, что команды, занявшие 9-24 места, сыграют в 1/16 финала. Жеребьевка для этой стадии пройдет 16 января 2026 года. А жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля, тогда донецкий "Шахтер" узнает, с которым проведет матчи плей-офф этого этапа. Они, к слову, запланированы на 2 и 19 марта.

Напомним, в заключительном поединке группового этапа Лиги Конференций "Шахтер" сыграл в нулевую ничью с хорватской "Риекой". Тогда как киевское "Динамо" обыграло армянский клуб "Ноа" со счетом 2:0. Для киевлян эта победа стала второй во всем групповом этапе, также подопечные Костюка потерпели 4 поражения. С 6 очками они заняли 27 строчку, потеряв шансы на выступление в плей-офф Лиги Конференций.

