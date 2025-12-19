Для Андрея Матюхи спорт — это школа характера, взаимной поддержки и веры в собственные силы. А уже за этим следуют достижения и медали. Именно такую философию Андрей Матюха реализует вместе со своей командой. Фонд под его руководством постоянно помогает юным спортсменам, поддерживает детские секции и образовательные программы.

Когда спортсмены спасают жизни: инициатива Андрея Матюхи и фонда, который он возглавляет

Андрей Матюха и его команда запустили масштабную образовательную программу для спортивного сообщества. Вместе со специалистами FAST была организована серия тренингов по доврачебной помощи. Цель — сделать тренировки и соревнования безопаснее. Эти знания крайне важны в спортивной среде.

За несколько месяцев обучение прошли более двухсот участников. Среди них тренеры, спортсмены и представители десяти национальных сборных.

По словам организаторов, проект формирует новую культуру ответственности в спорте. К завершению программы количество участников достигнет почти 1800 человек.

Поддержка, которая открывает путь

Команда фонда под руководством Андрея Матюхи также помогает молодым спортсменам выходить на международный уровень. Речь идет не только о финансировании. Предоставляется помощь в организации поездок, логистике, коммуникации и медиа-сопровождении.

"Потенциал не возникает на пустом месте. Его нужно развивать — опытом, поддержкой и верой", — говорит Андрей Матюха.

Для него каждый шаг в сторону развития спорта — это инвестиция в будущее страны.

Детский спорт — приоритет в работе фонда под руководством Андрея Матюхи

Андрей Матюха последовательно развивает детский спорт. Он убежден в том, что, если дать детям возможность тренироваться регулярно и бесплатно, особенно в общинах, где это недоступно, страна получит огромный вклад в свое будущее.

Фонд под его руководством открывает бесплатные секции и кружки в рамках инициативы "Клуб Супергероев", которая является частью более широкой программы Favbet Kids.

В Киеве на базе Центра "Спорт для всех" уже действуют футбольные и баскетбольные секции, а клуб SpartaBox стал местом тренировок юных боксёров и борцов. Тренировки ведут опытные наставники. Все занятия бесплатные, расходы берет на себя фонд.

Особое внимание Андрей Матюха уделяет детям военнослужащих и тем, кто вынужден был переехать из-за войны. Их принимают в секции в первую очередь. Там дети находят поддержку, новых друзей и эмоциональную опору.

Реальная помощь через турниры, обучение и инвентарь

Андрей Матюха регулярно поддерживает проведение детских турниров, в том числе "Зимней Спартакиады" в клубе SpartaBox.

Но деятельность фонда, который он возглавляет, не ограничивается спортом. В 2023 году более 5500 школьников получили канцелярские и спортивные наборы, а 352 подростка завершили IT-курсы, открывшие для них новые возможности.

Андрей Матюха считает, что развитие ребёнка должно быть гармоничным и разносторонним, поэтому его команда сочетает спортивные инициативы с образовательными программами.

Спорт как путь к зрелому обществу

Андрей Матюха уверен: спорт воспитывает людей, которые умеют действовать, держать удар и не теряться в кризисных ситуациях.

Фонд под его руководством строит не просто секции, а целую экосистему — от поддержки тренеров до создания бесплатных площадок и стабильных условий для занятий.

Результаты видны уже сейчас: более 5000 школьников присоединились к программам фонда, а в Киеве действуют постоянные секции, где дети могут бесплатно тренироваться и развиваться как личности.