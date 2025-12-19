Андрей Матюха уверен, что именно маленькие победы лежат в фундаменте большого, сильного государства.

Для Андрея Матюхи спорт — это школа характера, взаимной поддержки и веры в собственные силы. А уже за этим следуют достижения и медали. Именно такую философию Андрей Матюха реализует вместе со своей командой. Фонд под его руководством постоянно помогает юным спортсменам, поддерживает детские секции и образовательные программы.

Когда спортсмены спасают жизни: инициатива Андрея Матюхи и фонда, который он возглавляет

Андрей Матюха и его команда запустили масштабную образовательную программу для спортивного сообщества. Вместе со специалистами FAST была организована серия тренингов по доврачебной помощи. Цель — сделать тренировки и соревнования безопаснее. Эти знания крайне важны в спортивной среде.

За несколько месяцев обучение прошли более двухсот участников. Среди них тренеры, спортсмены и представители десяти национальных сборных.

По словам организаторов, проект формирует новую культуру ответственности в спорте. К завершению программы количество участников достигнет почти 1800 человек.

Как Андрей Матюха поддерживает молодых спортсменов

Поддержка, которая открывает путь

Команда фонда под руководством Андрея Матюхи также помогает молодым спортсменам выходить на международный уровень. Речь идет не только о финансировании. Предоставляется помощь в организации поездок, логистике, коммуникации и медиа-сопровождении.

"Потенциал не возникает на пустом месте. Его нужно развивать — опытом, поддержкой и верой", — говорит Андрей Матюха.

Для него каждый шаг в сторону развития спорта — это инвестиция в будущее страны.

Детский спорт — приоритет в работе фонда под руководством Андрея Матюхи

Андрей Матюха последовательно развивает детский спорт. Он убежден в том, что, если дать детям возможность тренироваться регулярно и бесплатно, особенно в общинах, где это недоступно, страна получит огромный вклад в свое будущее.

Фонд под его руководством открывает бесплатные секции и кружки в рамках инициативы "Клуб Супергероев", которая является частью более широкой программы Favbet Kids.

В Киеве на базе Центра "Спорт для всех" уже действуют футбольные и баскетбольные секции, а клуб SpartaBox стал местом тренировок юных боксёров и борцов. Тренировки ведут опытные наставники. Все занятия бесплатные, расходы берет на себя фонд.

Особое внимание Андрей Матюха уделяет детям военнослужащих и тем, кто вынужден был переехать из-за войны. Их принимают в секции в первую очередь. Там дети находят поддержку, новых друзей и эмоциональную опору.

Как Андрей Матюха поддерживает молодых спортсменов

Реальная помощь через турниры, обучение и инвентарь

Андрей Матюха регулярно поддерживает проведение детских турниров, в том числе "Зимней Спартакиады" в клубе SpartaBox.

Но деятельность фонда, который он возглавляет, не ограничивается спортом. В 2023 году более 5500 школьников получили канцелярские и спортивные наборы, а 352 подростка завершили IT-курсы, открывшие для них новые возможности.

Андрей Матюха считает, что развитие ребёнка должно быть гармоничным и разносторонним, поэтому его команда сочетает спортивные инициативы с образовательными программами.

Спорт как путь к зрелому обществу

Андрей Матюха уверен: спорт воспитывает людей, которые умеют действовать, держать удар и не теряться в кризисных ситуациях.

Фонд под его руководством строит не просто секции, а целую экосистему — от поддержки тренеров до создания бесплатных площадок и стабильных условий для занятий.

Результаты видны уже сейчас: более 5000 школьников присоединились к программам фонда, а в Киеве действуют постоянные секции, где дети могут бесплатно тренироваться и развиваться как личности.