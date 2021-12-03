Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал свою нецензурную брань в адрес одноклубника после поражения "Динамо" в 16-м туре УПЛ.
Цитирует 36-летнего Евгения видеожурнал Yellow.
Выяснилось, что 19-летний игрок "Миная" Эдвард Кобак на 96-й минуте игры потерял мяч, после чего "Динамо" удвоило свое преимущество. Разъяренный Селезнев обматерил Кобака и объяснил свой поступок:
"Если человек выходит на замену без желания, почему все остальные игроки должны бегать, когда ты выходишь на поле с жвачкой во рту? Что это? Мне было очень обидно, что мы проиграли. Мы не должны были проигрывать. Я разозлился, но извинился перед ним".
"Я не знаю, кто выложил видео, мне только сегодня сказали, что оно вылезло в TikTok. Я узнаю, кто это снял. Я просто не понимаю: мы разговаривали между собой, зачем все это выкладывать. Опять я влез в какой-то конфликт", - добавил Селезнев.
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Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину
- В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.
- Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
- В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
- За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.
- Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
- Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".
- В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.