Форвард "Миная" Евгений Селезнев брутально "наехал" на 19-летнего одноклубника.

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал свою нецензурную брань в адрес одноклубника после поражения "Динамо" в 16-м туре УПЛ.

Цитирует 36-летнего Евгения видеожурнал Yellow.

Выяснилось, что 19-летний игрок "Миная" Эдвард Кобак на 96-й минуте игры потерял мяч, после чего "Динамо" удвоило свое преимущество. Разъяренный Селезнев обматерил Кобака и объяснил свой поступок:

"Если человек выходит на замену без желания, почему все остальные игроки должны бегать, когда ты выходишь на поле с жвачкой во рту? Что это? Мне было очень обидно, что мы проиграли. Мы не должны были проигрывать. Я разозлился, но извинился перед ним".

"Я не знаю, кто выложил видео, мне только сегодня сказали, что оно вылезло в TikTok. Я узнаю, кто это снял. Я просто не понимаю: мы разговаривали между собой, зачем все это выкладывать. Опять я влез в какой-то конфликт", - добавил Селезнев.

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Автор: Артем Будрин