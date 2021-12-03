Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев стал участником очередной скандальной ситуации.
После поражения "Миная" в матче 16-го тура чемпионата Украины против "Динамо" Селезнев решил выместить злость на одном из своих одноклубников.
Сразу после финального свистка нападающий обматерил его. Селезнев истошно кричал и недоумевал, зачем этого футболиста выпустили на поле, а также угрожал расправой.
"Кто этого у***а выпустил? Кто его н***й выпустил? Н***я вы его выпускаете? Н***й он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? С***а, б***ь, я ему сейчас п***ы дам в раздевалке", - кричал опытный нападающий.
Кому именно была адресована пламенная речь Селезнева - неизвестно, но на замену в этом матче у "Миная" выходили Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.
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Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину
- В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.
- Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
- В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
- За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.
- Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
- Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".
- В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.