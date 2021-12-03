Евгений Селезнев был крайне недоволен одним из игроков "Миная"

Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев стал участником очередной скандальной ситуации.

После поражения "Миная" в матче 16-го тура чемпионата Украины против "Динамо" Селезнев решил выместить злость на одном из своих одноклубников.

Сразу после финального свистка нападающий обматерил его. Селезнев истошно кричал и недоумевал, зачем этого футболиста выпустили на поле, а также угрожал расправой.

"Кто этого у***а выпустил? Кто его н***й выпустил? Н***я вы его выпускаете? Н***й он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? С***а, б***ь, я ему сейчас п***ы дам в раздевалке", - кричал опытный нападающий.

Кому именно была адресована пламенная речь Селезнева - неизвестно, но на замену в этом матче у "Миная" выходили Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.

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Автор: Антон Дударь