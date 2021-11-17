Сборная Украины вырулила с обочины, но до чемпионата мира можно все равно не доехать

Крайне непростой групповой этап квалификации на чемпионат мира-2022 завершился для сборной Украины на мажорной ноте. В заключительном туре все сложилось наилучшим образом - Украина смогла обыграть Боснию и Герцеговину, а в параллельном матче Финляндия уступила Франции. УНИАН подводит промежуточные итоги отбора на ЧМ для сборной Украины, оценивает работу Александра Петракова и шансы "желто-синих" все-таки поехать на мировое первенство.

Парадоксальный отбор, но заслуженное второе место

Сборная Украины провела парадоксальный групповой этап квалификации на чемпионат мира. Ни одного поражения (второй отборочный цикл подряд), но и побед всего две. Забитые голы во всех матчах, но и свои удалось сохранить сухими только в одном. Дважды удалось отобрать очки у чемпионов мира французов, но также дважды не удалось обыграть Казахстан. Лишь 38 минут в этом отборе сборная Украины уступала в счете (в выездном матче с Францией), а выходила вперед сразу в семи матчах, но в пяти из них не сумела затем удержать победный счет.

Не будь такого количества досадных упущенных побед, Украина вполне могла бы рассчитывать на первую позицию в своей группе. Но перед заключительным туром оказалась на обочине - на третьем месте в группе и в ситуации, когда уже не все было в руках команды Александра Петракова.

К счастью, удалось вырулить и вернуться на путь борьбы за чемпионат мира. Спасибо говорим не только нашей сборной, но и команде Дидье Дешама, которая приехала в Финляндию не просто отбыть номер.

Матч против Боснии и Герцеговины, безусловно, был крайне далек от идеального для украинской сборной с точки зрения продемонстрированного уровня игры. Особенно контрастно все выглядело на фоне ураганного товарищеского матча против Болгарии, где подопечные Петракова, который решил отойти от своей излюбленной схемы с тремя центральными защитниками и играть по схеме Андрея Шевченко (4-3-3), нанесли 36 ударов по воротам соперника и бежали в атаку так, как будто на кону стояла победа на чемпионате мира. И победить при этом, к слову, не смогли.

Такого же урагана против немотивированных с точки зрения турнирной борьбы, но при этом не настроенных просто так отдавать победу боснийцев мы не увидели. Первую половину вспоминать не хочется. Да, были подходы к воротам соперника, несколько опасных ударов, но если бы не великолепная реакция Георгия Бущана, который в конце тайма перевел мяч в штангу, все могло бы закончиться весьма плачевно.

Тревожно было и после забитого гола во втором тайме, когда Украина отдала инициативу сопернику. Конечно, игрокам сборной, вероятно, сообщили, что в параллельном матче Финляндия пропустила от Франции, и в такой ситуации приоритетной задачей стало не пропустить. Но, как мы знаем из этого отборочного турнира, не пропускать - не самая сильная сторона украинской сборной. Так что очень вовремя сработали замены Петракова - Николай Шапаренко выдал прекрасный пас, а Артем Довбик, потенциал которого с каждой игрой выглядит все более солидным, реализовал свой момент. Только в эту секунду стало понятно, что можно выдохнуть. При не самой лучшей игре удалось добиться нужного результата.

Заслужила ли Украина выход в плей-офф? Безусловно. Ровно в той же степени, что и не заслужила чего-то большего, чем второе место. Очевидно, что уровень нашей сборной выше, чем у финнов, боснийцев и казахов. Очевидно, что Украина не добрала очков, но также понятно, что наша команда - не Франция и не Германия. Ей просто не хватает класса, чтобы стабильно брать свое.

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На протяжении всего отборочного цикла Украине не хватало концентрации в обороне в решающие моменты матчей, а также умения реализовывать свои шансы. Нельзя списывать на невезение то количество нереализованных моментов, которое было у нашей сборной, например, в первом матче с боснийцами. Это не невезение, это недостаток исполнительского мастерства. Нельзя называть невезением сразу два пропущенных гола от Казахстана в сентябрьском матче, причем пропущенных почти как под копирку. В такой ситуации борьба максимум за второе место в группе - вполне логичное развитие событий.

Петраков должен продолжить работу со сборной

Александр Петраков принял сборную Украины в непростой момент. С одной стороны - только что был четвертьфинал Евро-2020, планка поднята высоко. С другой - в первых трех матчах отбора при Шевченко Украина набрала лишь три очка, и многие болельщики уже успели похоронить надежды хотя бы на выход в плей-офф квалификации.

Петраков был назначен в ситуации, когда сборная достаточно неожиданно осталась без тренера, а также когда он не являлся приоритетным вариантом, а получил шанс только потому что УАФ не смогла "вытащить" Сергея Реброва из ОАЭ. И получил шанс с приставкой "и.о". С другой стороны - все это должно было стать для него мотивацией доказать свою квалификацию.

Поначалу все выглядело так, что Петраков оказался не готов к работе на таком уровне. В первую очередь, за пределами поля. Конфликт и отказ от услуг лучшего ассистента прошлого сезона Серии А Руслана Малиновского, общение со СМИ в стиле "да, нет, не знаю" на одной из пресс-конференций, слова "вы меня все так ненавидите" и порой чрезмерные откровения о внутренних делах сборной настораживали - казалось, что тренер "поплыл".

Однако Петраков продемонстрировал, что умеет признавать ошибки, сделал выводы (возможно, касательно общения со СМИ он получил несколько полезных советов), а также показал, что ради общего блага готов идти на компромиссы и отказываться от каких-то своих принципов. А это дорогого стоит. Малиновский вернулся в сборную и получил место в составе.

Петраков, который еще в сентябре эмоционально говорил о схеме с тремя центральными защитниками: "Я главный тренер. Я играю по такой схеме, почему я должен ее менять? Я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как?", теперь продемонстрировал гибкость и сменил расстановку на ключевой матч.

В некоторых матчах под руководством Петракова игра команды вызывала восторг, где-то - как против боснийцев 16 ноября оставляла желать лучшего. Но в целом, если вывести некое среднее арифметическое, сборная выглядела неплохо. А главное, что задача, которая была поставлена перед Петраковым, выполнена.

Он, безусловно, заслужил продолжить работу со сборной без приставки "исполняющий обязанности". Президент УАФ Андрей Павелко уже сообщил, что данное решение будет утверждено на исполкоме. Правда, пока совсем нет уверенности, что в УАФ, учитывая их договоренности с Ребровым, предложат Петракову длительный контракт, а не оставят лишь на матчи плей-офф, а дальше - "посмотрим".

Если УАФ все-таки примет решение оставить Петракова пока лишь на матчи плей-офф, это будет, мягко говоря, некрасиво по отношению к тренеру, который уже сейчас показал, что заслуживает поработать со сборной без мыслей о том, что его выставят за дверь при первой же неудаче.

Каковы шансы в плей-офф?

Итак, в марте сборную Украины ждут стыковые матчи. Их формат в этом отборочном цикле изменился. 12 сборных поборются за три путевки. Будут сыграны шесть полуфиналов и три финала (в формате одноматчевого противостояния).

Плохие новости для Украины заключаются в том, что она, во-первых, попала в число несеяных команд, а значит, в полуфинале будет играть в гостях, а, во-вторых, в том, что среди шести сеяных есть сразу две грозные сборные - Италия и Португалия.

Учитывая, что с Россией (которая также попала к сеяным) Украина не встретится, количество вариантов при жеребьевке полуфиналов для нашей сборной сужается до пяти. Оставшиеся три - это Шотландия, Уэльс и Швеция. Приемлемо, но стоит вновь вспомнить схему плей-офф. Одной победы над кем-то из этой троицы не хватит, так как дальше жребий все равно может свести с более сильным соперником.

На данный момент все выглядит не слишком радужно, и очень многое будет зависеть от жеребьевки, которая запланирована на 26 ноября. Очевидно, что получить Италию или Португалию не хочется, даже с учетом недавних успешных матчей против португальцев.

Александр Петраков уверен, что сборная Украины обыграет того, "кто бы ни достался" и поедет в Катар. К сожалению, после такого тяжелого отбора полноценно разделить оптимизм тренера не получается. Ожидания, скорее, осторожные, ведь сборная Украины приучила нас к тому, что может как приятно удивить, так и расстроить на ровном месте.

Антон Дударь

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