Борьбу за еще три путевки на чемпионат мира будут вести 12 сборных.

После окончания группового этапа квалификации ЧМ-2022 стали известны все участники стыковых матчей.

В стыковых матчах сыграют десять сборных, которые заняли вторые места в своих отборочных группах, а также две команды по рейтингу Лиги наций.

Это Украина, Португалия, Швеция, Италия, Россия, Северная Македония, Шотландия, Польша, Уэльс, Турция, Австрия и Чехия.

Последние две команды вышли в плей-офф через Лигу наций.

Уже известно, кто будет сеяным и несеяным.

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Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс

Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия

Отметим, что сборная Украины не сможет сыграть против России, так как УЕФА разводит украинцев и россиян.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

12 сборных будут разделены на три подгруппы - по четыре команды в каждой. В каждой из подгрупп команды сыграют полуфиналы и финалы - они будут состоять из одного матча. Таким образом, всего состоится шесть полуфиналов и три финала.

Перед жеребьевкой команды будут разбиты на шесть сеяных и шесть несеяных в зависимости от результатов на групповом этапе. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября.

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Автор: Антон Дударь