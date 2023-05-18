Совсем скоро на "сине-желтых" ожидают важные матчи.

Национальная сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Как сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter, им станет Сергей Ребров.

Контракт между УАФ и наставником уже был подписан. Вскоре о заключении контракта будет сообщено официально.

Также Романо отмечает, что были переговоры с иностранным тренером – Славеном Биличем. Однако УАФ решила сконцентрироваться именно на ребре.

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В тренерский штаб Сергея Станиславовича войдут испанские специалисты Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх, сообщает журналист Владимир Зверов в Telegram. Они вместе уже раньше работали в киевском "Динамо".

Напомним, что для Реброва эта работа будет не первой в украинских командах. Он возглавлял "Динамо" с апреля 2014 по май 2017. Вместе с киевлянами Ребров дважды становился чемпионом Украины, столько же раз побеждал в Кубке и однажды в Суперкубке Украины. Также Сергей Станиславович работал ассистентом главного тренера "Динамо" (2010-2014 гг.) и сборной Украины (2010-2011 гг.).

Сейчас Ребров возглавляет "Аль-Айн" из ОАЭ. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023-го года. В текущем сезоне у "Аль-Айна", за который выступает также капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, осталось еще максимум два поединка. 21 мая клуб украинцев сыграет ответный матч полуфинала Кубка лиги против "Аль-Насра", и если там удержит добытый результат в первой встрече (победа 4:1), то проведет еще и финал.

Отметим, что предыдущим постоянным тренером сборной Украины был Александр Петраков. Он сначала работал на правах исполняющего обязанности, а затем получил полноценный контракт. В целом Петраков провел во главе "сине-желтых" период с августа 2021-го года по декабрь 2022-го. Также в прошлом марте Руслан Ротань временно исполнял обязанности руководителя сборной в матчи против сборной Англии в отборе на Евро-2024.

Добавим, что в июне сборную Украины ожидают три поединка. 12 июня "сине-желтые" сыграют против Германии в выездной товарищеской встрече, а затем проведут два матча в рамках квалификации на ЧЕ-2024: 16 июня против Северной Македонии в Скопье и 19 июня с Мальтой в Трнаве (Словакия).

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