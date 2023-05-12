Важная потеря для "сине-желтых" перед официальными играми.

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко получил травму. Как сообщает The Athletic, из-за повреждения он не сможет сыграть до конца сезона.

У Зинченко диагностирована травма икроножной мышцы. Именно из-за нее он не доиграл матч предыдущего тура Английской Премьер-лиги против "Ньюкасла" и был заменен на 61-й минуте.

Хоть и повреждение Александра сложное, но операция ему не понадобится. Однако он пропустит финальные три матча текущего чемпионата, последний из которых запланирован на 28 мая.

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Также, согласно информации портала "ВЗбірна", Зинченко не успеет восстановиться до начала тренировочного лагеря сборной Украины, который запланирован на июнь. Соответственно он пропустит товарищеский матч против Германии, а также поединки квалификации на Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.

Футболист в этом сезоне больше не сыграет и сможет полноценно восстановиться лишь к началу следующего.

В текущем розыгрыше АПЛ Зинченко провел 27 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Отметим, что за три тура до финиша "Арсенал" занимает второе место в английской Премьер-лиге, уступая первому "Манчестер Сити" одним очком. "Канониры" должны сыграть еще против "Брайтона", "Ноттингема" и "Вулверхэмптона".

Напомним, что сборная Украины в июне проведет три поединка. 12 июня "сине-желтые " в Бремене сыграют против Германии, 16 июня в Скопье проведут матч против Северной Македонии, а на 19 июня запланирована номинально домашняя встреча в словацкой Трнаве со сборной Мальты.

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