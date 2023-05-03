Победу "Арсеналу" принесли голы Мартина Эдегора и Габриэла Жезуса.

Во вторник, 2 мая, состоялся центральный матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречились лондонские гранды - "Арсенал" и "Челси".

Игра прошла на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счетом 3:1.

Все свои три гола футболисты "Арсенала" забили в первой половине встречи. Два гола в составе "канониров" забил норвежский полузащитник Мартин Эдегор. Еще один гол забил бразильский форвард Габриэл Жезус.

Во втором тайме "Челси" удалось один мяч отыграть - гол забил Нони Мадуэке.

"Арсенал" - "Челси" - 3:1

Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Кивиор, Габриэл (Холдинг 85), Зинченко (Тирни 73), Эдегор, Жоржиньо (Парти 86), Джака, Сака (Нелсон 73), Жезус, Троссард (Мартинелли 58)

"Челси": Аррисабалага, Чилуэлл, Силва, Фофана (Чалоба 86), Аспиликуэта, Ковачич, Фернандес (Галлахер 71), Канте, Стерлинг (Мудрик, 71), Обамеянг (Хавертц 46), Мадуэке (Зиеш, 79)

Предупреждения: Ковачич 80, Галлахер 90+5

Обзор матча:

Отметим, что в стартовом составе "Арсенала" вышел Александр Зинченко. Украинский защитник отграл 73 минуты, после чего его заменил Киран Тирни. Михаил Мудрик, в свою очередь, начал эту игру на скамейке запасных и вышел на замену на 71-й минуте.

Статистический портал WhoScored оценил игру Зинченко в 7,1 балла, Мудрик получил оценку - 6,4. Лучшим футболистом матча признан капитан "Арсенала" Мартин Эдегор. Норвежец получил оценку - 8,8.

"Арсенал", набрав 78 очков, снова возглавил турнирную таблицу АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на два очка, но у "канониров" на два сыгранных матча больше. "Челси" с 39 баллами идет на 12-м месте.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Ньюкасла" (7 мая), а "Челси" померяется силами с "Борнмутом" (6 мая).

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