По словам Пробежа, это лучшее решение для блага национальной команды.

Главный тренер сборной Польши по футболу Михал Пробеж объявил о том, что он покидает национальную команду. Об этом пишет сайт Польского футбольного союза.

"Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной команды будет мой уход с должности тренера. Выполнение этой функции было исполнением моей профессиональной мечты и самой большой честью в моей жизни", - говорится в заявлении Пробежа.

Также главный тренер сборной Польши по футболу поблагодарил всех футболистов, с которыми он работал. Он подчеркнул, что продолжит следить за национальной сборной и болеть за нее.

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Напомним, что несколько дней назад форвард национальной сборной Роберт Левандовский заявил, что не будет играть за команду под руководством Пробежа. Свое решение он объяснил "потерей доверия" к тренеру.

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Ранее стало известно, что на фронте погиб украинский футбольный арбитр Василий Гандзий. Он являлся воспитанником футбольной специализированной детско-юношеской спортивной школы "Змена".

Кроме того, нападающий саудовской футбольной команды "Аль-Наср" Криштиану Роналду ответил, планирует ли перейти в другой клуб. Он отметил, что его планы на будущее пока не изменились.

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