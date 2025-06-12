Главный тренер сборной Польши по футболу Михал Пробеж объявил о том, что он покидает национальную команду. Об этом пишет сайт Польского футбольного союза.
"Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной команды будет мой уход с должности тренера. Выполнение этой функции было исполнением моей профессиональной мечты и самой большой честью в моей жизни", - говорится в заявлении Пробежа.
Также главный тренер сборной Польши по футболу поблагодарил всех футболистов, с которыми он работал. Он подчеркнул, что продолжит следить за национальной сборной и болеть за нее.
Напомним, что несколько дней назад форвард национальной сборной Роберт Левандовский заявил, что не будет играть за команду под руководством Пробежа. Свое решение он объяснил "потерей доверия" к тренеру.
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