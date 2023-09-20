Михал Пробеж будет работать со сборной Польши до завершения квалификации Евро-2024.

Польский футбольный союз объявил имя главного тренера национальной сборной Польши по футболу.

Новым наставником команды стал Михал Пробеж, сообщает официальный сайт организации.

На этой должности 50-летний поляк сменил португальского специалиста Фернанду Сантуша, который был уволен несколько дней назад из-за неудовлетворительных результатов.

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Сантуш возглавил Польшу в январе этого года. Под его руководством команда сыграла шесть матчей (три победы и три поражения). В последнем поединке поляки сенсационно проиграли сборной Албании в рамках квалификации Евро-2024.

В отборе на ЧЕ-2024 по футболу сборная Польши занимает четвертое место в группе Е. Выше поляков идут в таблице располагаются сборные Молдовы, Чехии и Албании.

Добавим, что контракт Михала Пробежа со сборной Польши рассчитан до конца квалификации Евро-2024. Также в соглашении прописана работа с командой в отборе на ЧМ-2026.

В следующем матче в рамках отбора на ЧЕ-2024 поляки сыграют с Фарерскими островами. Поединок состоится 12 октября.

Михал Пробеж: карьера

Пробеж работал в ряде польских команд, в числе которых "Ягеллония", "Лодзь", "Висла" и "Краковия". В общей сложности он провел 467 матчей в чемпионате Польши по футболу.

Михал Пробеж также возглавлял молодежную сборную Польши.

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