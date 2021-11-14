Хорватия выиграла свою группу.

Сборная Хорватии по футболу обыграла российскую команду в решающем матче отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

Хорваты дома победили россиян со счетом 1:0. На 81-й минуте защитник команды Валерия Карпина Федор Кудряшов срезал мяч в собственные ворота. Автогол решил судьбу поединка.

Заметим, что вице-чемпионы мира, хорваты, нанесли по воротам России аж 19 ударов, в то время, как гости всего лишь 2. Победа хозяев оказалась вполне закономерной.

Хорватия - Россия - 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (автогол)

Видео забитого гола

Турнирное положение в группе H по итогам отбора

Хорваты набрали 23 очка и заняли первую позицию в итоговой таблице группы H. Подопечные Златко Далича добыли путевку на ЧМ-2022 в Катар.

Россия финишировала второй с 22 очками и теперь сыграет в плей-офф (стыковых матчах) весной 2022 года за право поехать на мундиаль.

В группе Н также были Словения и Словакия (набрали по 14 очков) и Кипр с Мальтой (набрали по 5 очков).

Автор: Артем Будрин