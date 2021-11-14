Хорватия - Россия / фото REUTERS
Сборная Хорватии по футболу обыграла российскую команду в решающем матче отборочного цикла к чемпионату мира-2022.
Хорваты дома победили россиян со счетом 1:0. На 81-й минуте защитник команды Валерия Карпина Федор Кудряшов срезал мяч в собственные ворота. Автогол решил судьбу поединка.
Заметим, что вице-чемпионы мира, хорваты, нанесли по воротам России аж 19 ударов, в то время, как гости всего лишь 2. Победа хозяев оказалась вполне закономерной.
Хорватия - Россия - 1:0
Гол: Кудряшов, 81 (автогол)
Видео забитого гола
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Турнирное положение в группе H по итогам отбора
- Хорваты набрали 23 очка и заняли первую позицию в итоговой таблице группы H. Подопечные Златко Далича добыли путевку на ЧМ-2022 в Катар.
- Россия финишировала второй с 22 очками и теперь сыграет в плей-офф (стыковых матчах) весной 2022 года за право поехать на мундиаль.
- В группе Н также были Словения и Словакия (набрали по 14 очков) и Кипр с Мальтой (набрали по 5 очков).