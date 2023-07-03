"Сине-желтые" сенсационно выбили из турнира сборную Франции.

В воскресенье, 2 июля, сборная Украины U21 победила Францию в рамках 1/4 финала молодежного Евро-2023 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань прокомментировал триумф своих подопечных.

"Прежде всего мы поздравляем с победой Украину, поздравляем наших защитников, спасибо им! Я поздравляю команду, которая провела фантастический матч, показала, что мы действительно являемся командой, мы стремимся к большему!

Если вернуться на годы назад, когда мы только собрались, особенно после первого отборочного поединка с Францией - мы не могли представить, что через два матча мы эту сборную обыграем. Хочу поздравить футболистов с замечательной игрой, с победой, а самое главное для меня то, что они в этом матче стали лучшими среди лучших.

Мы понимали, что Франция будет очень компактно обороняться в середине, что нам максимально перекроют центр. Мы делали акцент на этом, а также на игре с ложной "девяткой", чтобы оттягивать действующих очень высоко защитников. В эти зоны должны были вбегать наши быстрые вингеры.

Но я очень доволен, что в ситуации, когда Мудрик и Судаков поменялись местами, Георгий взял эту роль на себя и ворвался в пространство, создавшее для него своим открыванием Крыськив. Этот матч мы обязательно должны занести себе в актив.

Хотелось бы отметить и сборную Франции. Это очень мощный коллектив, хорошая команда, индивидуально искусная. Я доволен тем, что наши ребята отреагировали на результат как индивидуальным мастерством, так и характером, не раскисли, а быстро вернулись в игру", - цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины одержала волевую победу над французами со счетом 3:1. "Сине-желтые" пропустили на 19-й минуте игры, забил Райан Шерки. Однако еще в первом тайме сумели переломить ход игры и забили дважды - дублем отличился Георгий Судаков. В концовке второго тайма Артем Бондаренко забил третий мяч в ворота французов, установив финальный счет на табло.

Отметим, что уже сформированы пары 1/2 финала молодежного Евро-2023. Сборная Украины сыграет против Испании.

Напомним, подопечные Руслана Ротаня уже пересекались с испанцами на этом Евро. На стадии группового этапа команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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