Руслан Ротань назвал главную проблему молодежной сборной Украины перед матчем 1/2 финала Евро-2023.

В среду, 5 июля, состоится поединок полуфинала молодежного Евро-2023, в котором встретятся сборные Украины и Испании.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань прокомментировал предстоящий матч. Специалист отметил, что главной проблемой его команды перед этой игрой является восстановление.

"Сборная Испании - очень сильная команда. Мы встречались в группе, но в полуфинале будет совсем другая игра. На юношеском уровне Испания побеждала всех, выиграла все турниры. Мы это хорошо знаем, помним об этом. Знаем силу этой команды.

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Самой большой проблемой сейчас для нашей команды является восстановление. У нас было на это всего два дня. Это очень важный фактор. Также стоит учитывать перелет, переезд. На это ушло время. Плюс другой город, немного другой климат. В Клуже немного прохладнее сейчас.

Франция – это очень хорошо прессингующая команда, классно возвращающая владения. Они очень хорошо начали матч против нас, это нужно отметить. Они перекрыли середину поля - нам было очень тяжело выходить в атаки. В таких условиях очень важно использовать пространство. Доволен, что у нас это получилось. После пропущенного гола перестроились, и у нас все вышло.

Мы анализировали первую игру сборной Испании. Следует заметить, что это структурная команда, всегда играющая первым номером. Все соперники изучают и знают ее механизмы, но все соперники страдают от этого. На теоретических занятиях мы на эти моменты указали ребятам, но на поле все решает индивидуальное мастерство, настроение и характер. Все вместе и дает результат", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины U21 в рамках молодежного Евро-2023 уже встречалась со сборной Испании. Матч состоялся в рамках третьего тура группового этапа и завершился вничью со счетом 2:2.

В 1/4 финала молодежного Евро-2023 сборная Украины сенсационно выбила Францию (3:1). Сборная Испании в четвертьфинале турнира выбила Швейцарию (2:1).

Добавим, что в другом матче 1/2 финала молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Англии сыграет против Израиля.

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