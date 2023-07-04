В среду, 5 июля, сборная Украины U21 сыграет против Испании в рамках 1/2 финала молодежного чемпионата Европы-2023

Встреча команд состоится на стадион "Стяуа" в Бухаресте (Румыния). 

Молодежная сборная Украины на пути к полуфиналу турнира победила Хорватию (2:0) и Румынию (1:0) на стадии группового этапа, а также сыграла с Испанией вничью (2:2). В 1/4 финала "сине-желтые" сенсационно победили молодежную сборную Франции (3:1). 

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Сборная Испании в первом туре группового этапа разгромила Румынию (3:0), а во втором выиграла у Хорватии (1:0). 

В 1/4 финала молодежного Евро-2023 испанцы в непростом матче в дополнительное время вырвали победу над Швейцарией (2:1). 

Испания - Украина: трансляция

Поединок полуфинала молодежного Евро-2023 между сборными Испании и Украины в прямом эфире будет показан на местных телеканалах Суспильного. 

Кроме того, трансляция этой встречи будет доступна на сайте Суспильне Спорт.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в другом матче 1/2 финала молодежного континентального первенства встретятся сборные Англии и Израиля. 

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