Самуэль Это’О оказался в эпицентре громкого скандала на мундиале в Катаре.

Легендарный экс-нападающий "Барселоны" и президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О попал в скандал на чемпионате мира в Катаре.

Камерунский футболист напал на блогера после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Как сообщает Actu Cameroun, жертвой Это’О оказался алжирский ютуб-блогер Sadouni SM, который задал знаменитому экс-футболисту вопрос об арбитре Бакари Гассаме: в СМИ появлялась информация, что Самуэль Это'О якобы предлагал взятку судье, из-за чего Камерун могли исключить из числа участников ЧМ-2022.

Видео дня

Именно из-за этого, предположительно, камерунец разозлился и начал бросаться на блогера. Другие болельщики пытались сдержать Это'О, но легендарного экс-нападающего им остановить не удалось. Он догнал мужчину с камерой и ударил его ногой в голову.

Видео резонансного инцидента:

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYEpic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Сообщается, что блогер Sadouni SM подал заявление в катарскую полицию. Потерпевший пожаловался на то, что президент федерации футбола Камеруна разбил ему камеру, а также оставил на его лице несколько царапин. Кроме того, блогер страдает от боли в челюсти.

"Меня избили. У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Все, что я рассказал - это самые мелкие детали. Все остальное полиция проверяет по видео", - рассказал алжирец в своих соцсетях.

На скандальный поступок Самуэля Это'О уже отреагировали ряд мировых СМИ:

"Он не должен был реагировать таким образом, а вместо этого нужно было опровергнуть негативные разговоры о договорных матчах в Африке", - заявил журналист нигерийского сайта NaijaNews Сулайман Адебайо.

"Самуэль Это'О совсем сошел с ума, ударив алжирского ютубера", - пишет в своих соцсетях издание Vibes Foot.

"Он вышел из-под контроля, это было сумасшествие. Это'О очень сильно ударил его", - комментирует поступок камерунца аккаунт EuroFoot.

"Самуэль Это'О сошел с ума. Бывший нападающий сборной Камеруна показал себя не с лучшей стороны", - заявляет нидерландское издание Destentor.

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре сборная Камеруна не смогла выйти из группы, заняв третье место в квартете G. В первом туре группового раунда камерунцы проиграли Швейцарии (0:1), во втором - сыграли вничью с Сербией (3:3), а в заключительном туре сенсационно обыграли сборную Бразилии (1:0).

Самюэль Это'О: карьера и достижения

Самюэль Это'О в свое время считался одним из лучших нападающих в мире и является одним из величайших африканских игроков всех времен. Нападающий выигрывал приз "Футболист года в Африке" рекордные четыре раза: в 2003, 2004, 2005 и 2010 годах.

Наибольшую славу Это'О приобрел выступая в составе "Барселоны". За каталонский клуб камерунец сыграл 199 матчей, в которых забил 130 голов и отдал 40 результативных передач.

С "Барселоной" нападающий трижды становился чемпионом Испании, выигрывал один раз Кубок Испании, дважды Суперкубок Испании и дважды Лигу чемпионов.

Кроме того, Самуэль становился победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Италии в составе миланского "Интера".

Самуэль Это'О выступал также за мадридский "Реал", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию" и ряд других клубов.

За национальную сборную Камеруна Это'О сыграл 118 матчей и забил 56 голов.

С 11 декабря 2021 года занимает пост президента Федерации футбола Камеруна.

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