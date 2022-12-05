Победу бразильцам принесли голы Винисиуса Жуниора, Неймара, Ришарлисона и Лукаса Пакета.

В понедельник, 5 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу национальная сборная Бразилии противостояла Южной Кореи.

Поединок команд проходил на стадионе "974" в городе Доха и завершился со счетом 4:1 в пользу пятикратных чемпионов мира.

Футболистам сборной Бразилии удалось забить два быстрых гола – на 7-й отличился Винисиус Жуниор с передачи Рафиньи. На 11-й минуте Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол на Ришарлисоне. На исходе получаса игры счет до разгромного довел Ришарлисон. На 36-й минуте Лукас Пакета забил четвертый мяч бразильцев, отличившись с передачи Винисиуса Жуниора.

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Во втором тайме "пентакампеоны" расслабились, позволив Пеку Син Хо отличиться голом престижа.

Бразилия - Южная Корея - 4:1

Голы: Винисиус Жуниор, 7, Неймар, 13, Ришарлисон, 29, Пакета, 36 - Пек Син Хо, 76

Бразилия: Алиссон (Вевертон, 80), Данило (Бремер, 71), Маркиньос, Тьяго Силва, Милитао (Даниэль Алвес, 63), Неймар (Родриго, 81), Каземиро, Пакета, Винисиус (Мартинелли, 72), Ришарлисон, Рафинья

Корея: Ким Син Гю, Ким Джин Су (Хон Чхоль, 46), Ким Ен Гвон, Ким Мин Дже, Ким Мун Хван, Хван Хи Чхан, Хван Ин Бом (Пек Син Хо, 65), Чон У Йон (Сон Чжун Хо, 46), Ли Дже Сон (Ли Кан Ин, 74), Сон Хин Мин, Чо Гю Сун

Обзор матча:

Отметим, что гол в этом поединке стал знаковым для Неймара. Он стал третьим игроком в истории сборной Бразилии, кто сумел отличиться на трех мундиалях. Ранее это сделали такие легендарные футболисты, как Пеле и Роналдо. Всего у 30-летнего Неймара 7 голов на ЧМ.

Кроме того, Неймар забил свой 76-й гол за сборную Бразилии и ему остался один гол до повторения рекорда Пеле по голам за "селесао". В активе "Короля футбола" 77 голов в составе главной команды страны.

Добавим, что сборная Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с командой Хорватии, которая ранее обыграла Японию. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1, в серии пенальти хорваты были сильнее - 3:1. Игра 1/4 финала состоится 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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