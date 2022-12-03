В группе G чемпионата мира по футболу случилась сенсация. Сборная Камеруна одолела национальную команду Бразилии, но в плей-офф все равно выйти не смогла.
Камерун - Бразилия - 1:0
Гол: Абубакар, 90+2
Камерун: Эпасси – Фе, Эбосс, Ву, Толо, Кунде (Нтчам, 68), Замбо-Ангисса, Нгамале (Нгом-Мбекели, 86), Шупо-Мотинг, Абубакар, Мбемо (Токо-Экамби, 64)
Бразилия: Эдерсон – Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес (Маркиньос, 54), Фред (Бруно Гимараэс, 55), Фабиньо, Габриэл Жезус (Педро, 64), Родриго (Эвертон Рибейро, 55), Мартинелли, Антони (Рафинья, 79)
Видео обзор матча
В параллельном матче Сербия уступила Швейцарии со счетом 2:3.
Турнирная таблица квартета G:
В 1/8 финала бразильская сборная сыграет против Южной Кореи, а Швейцария померится силами с Португалией.
Добавим, что в первом туре бразильцы выиграли у Сербии, а потом во втором поединке обыграли Швейцарию.