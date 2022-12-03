Главный фаворит мундиаля сыграл в третьем туре группового этапа резервным составом.

В группе G чемпионата мира по футболу случилась сенсация. Сборная Камеруна одолела национальную команду Бразилии, но в плей-офф все равно выйти не смогла.

Камерун - Бразилия - 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

Видео дня

Камерун: Эпасси – Фе, Эбосс, Ву, Толо, Кунде (Нтчам, 68), Замбо-Ангисса, Нгамале (Нгом-Мбекели, 86), Шупо-Мотинг, Абубакар, Мбемо (Токо-Экамби, 64)

Бразилия: Эдерсон – Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес (Маркиньос, 54), Фред (Бруно Гимараэс, 55), Фабиньо, Габриэл Жезус (Педро, 64), Родриго (Эвертон Рибейро, 55), Мартинелли, Антони (Рафинья, 79)

Видео обзор матча

В параллельном матче Сербия уступила Швейцарии со счетом 2:3.

Турнирная таблица квартета G:

В 1/8 финала бразильская сборная сыграет против Южной Кореи, а Швейцария померится силами с Португалией.

Добавим, что в первом туре бразильцы выиграли у Сербии, а потом во втором поединке обыграли Швейцарию.

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