Каземиро забил победный мяч.

28 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Бразилии победила Швейцарию и досрочно вышла в плей-офф.

На 83-й минуте Каземиро забил единственный и победный гол. Ему ассистировал Родриго Гоэс. Это была великолепная комбинация, завершением которой стал очень мощный и точный удар опорника "МЮ" и "Селесао".

Бразильцы победили 1:0, набрали 6 очков и за тур до завершения группового раунда вышли в 1/8 финала. Швейцария с тремя очками осталась на второй позиции. У Камеруна и Сербии - по 1 баллу после феерической перестрелки.

Видео дня

В 3-м туре второго декабря Камерун встретится с Бразилией, а Сербия - со Швейцарией. Поединки пройдут в 21:00 по киевскому времени.

Бразилия - Швейцария - 1:0

Гол: Каземиро, 83

Бразилия: Алиссон – Сандро (Теллес, 86), Тьяго Силва, Маркиньос, Милитао – Винисиус, Каземиро, Фред (Гимараэс, 58), Рафинья (Антони, 74) – Пакета (Родриго, 46), Ришарлисон (Жезус, 73)

Швейцария: Зоммер – Родригес, Элведи, Аканджи, Видмер (Фрай, 86) – Фройлер – Джака, Ридер (Штеффен, 58) – Соу (Эбишер, 75) – Варгас (Фернандес, 58), Эмболо (Сеферович, 75)

Видео победного гола Каземиро

Ранее букмекеры назвали Бразилию главным фаворитом ЧМ-2022.

Добавим, что Неймар пока залечивает травму, но по прогнозам врачей, он будет готов к началу плей-офф.

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