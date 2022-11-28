Сербия и Камерун набрали первые очки на чемпионате мира в Катаре.

В понедельник, 28 ноября, в рамках первого тура группового турнира чемпионата мира по футболу сборная Камеруна противостояла национальной команде Сербии.

Поединок проходил на стадионе "Аль-Джануб" в городе Аль-Вакра и завершился вничью со счетом 3:3.

На 29-й минуте первого тайма защитник Камеруна Жан-Шарль Кастельето открыл счет ударом головой после подачи с углового. На 45-й минуте игрок обороны сербской команды Страхиня Павлович сравнял счет, забив после навеса со штрафного удара. Через две минуты полузащитник сербов Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперед ударом из-за пределов штрафной.

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На 53-й минуте нападающий Сербии Александар Митрович забил свой 51-й гол в карьере за национальную команду, укрепив преимущество в матче. На 64-й минуте нападающий Камеруна Венсан Абубакар оторвался от соперников, вышел один на один с вратарём сербской команды Ваней Милинковичем-Савичем и отыграл один мяч, сделав счет 2:3. Через две минуты форвард африканцев Эрик-Максим Чупо-Мотинг замкнул передачу в штрафной площади, поразив открытый угол ворот, и установил равенство в счете.

Камерун - Сербия - 3:3

Голы: Кастельето, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотинг, 66 - Милинкович-Савич, 45+1, Павлович, 45+2, Митрович 53

Камерун: Эпасси, Фэ, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Кунде (Ондуа, 67), Замбо-Ангисса (Гвет, 81), Онгла (Абубакар, 55), Чупо-Мотинг, Токо-Экамби (Бассогог, 67), Мбемо (Нкуду, 81)

Сербия: Милинкович-Савич, Велькович (Бабич, 78), Миленкович, Павлович (Митрович, 56), Костич (Джуричич, 90), Милинкович-Савич (Груйич, 79), Максимович, Лукич, Живкович (Радонич, 78), Тадич, Митрович

Обзор матча:

Напомним, в первом туре группового раунда ЧМ-2022 Сербия проиграла Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1).

Таким образом, команды в этом туре набрали первые свои очки на этом мундиале, сохраняя шансы на проход в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 18:00 по киевскому времени.

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