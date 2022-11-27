Во втором туре ЧМ-2022 встретятся лидеры группы G.

В понедельник, 28 ноября, в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу сборная Бразилии сыграет против Швейцарии.

Поединок команд пройдет в Дохе на стадионе "974". Арена получила это имя в честь такого же количества морских контейнеров, которые были использованы для строительства стадиона. Это дань месту, где расположена арена - промышленного прошлого этой набережной.

В первом туре ЧМ-2022 сборная Бразилии уверенно обыграла национальную команду Сербии со счетом 2:0. Оба гола в составе "селесао" забил форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон.

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Сборная Швейцарии также стартовала на мундиале в Катаре с триумфа. В 1-м туре швейцарцы минимально переиграли сборную Камеруна. Единственный гол в игре забил Брил Эмболо.

Таким образом, в очной дуэли сойдутся лидеры квартета G.

Бразилия - Швейцария: прогноз

Специалисты считают сборную Бразилии безоговорочными фаворитами противостояния с швейцарской сборной.

Так, на победу "селесао" аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,48. Успех Швейцарии и ничья маловероятны - коэффициенты 7,70 и 4,60 соответственно.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,03. Гол Бразилии оценивают в 1,12, а на то, что отличится сборная Швейцарии, можно поставить за 1,78.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу бразильцев, коэффициенты на данные исходы - 6,60.

Бразилия - Швейцария: трансляция

В Украине поединок первого тура ЧМ-2022 между командами Бразилии и Швейцарии в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

С полным расписанием матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться по ссылке.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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