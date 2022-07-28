В полтавском клубе разочарованы судейством в матче против АИКа.

В среду, 27 июля, полтавская "Ворскла" уступила шведскому клубу АИК в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций. Исход встречи решил спорный гол в дополнительное время.

ФК "Ворскла" на своем официальном сайте довольно резко прокомментировала спорный гол шведского клуба и решение сербского рефери Милоша Милановича его засчитать.

"И снова икалось Виктору Кашшаи.

Можно понять все: и нереализованные командой Скрипника свои моменты, и то, что фортуна вроде бы выбирает сильнейшего, и так далее.

Но когда решающий мяч встречи, который забит в овертайме и которого не было, засчитывается без всякой тени сомнения, это уже и речь о судейских двойных стандартах.

Серба Милоша Милановича вместе с помощниками упрекают все украинские болельщики футбола, для которых игра номер один в это сложное время, без преувеличения – глоток воздуха.

И имели же все основания рассчитывать на выход "Ворсклы" в следующий этап Лиги конференций, если бы не то же но", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, "Ворскла" обыграла АИК в первой игре со счетом 3:2, однако из-за поражения в ответном матче для полтавского клуба этот еврокубковый сезон закончился.

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