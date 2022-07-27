Полтавская "Ворскла" не смогла сохранить преимущество, заработанное в первой игре.

В среду, 27 июля, полтавская "Ворскла" сыграла ответный поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против шведского клуба АИК. Первая игра команд завершилась сенсационной победой украинского клуба со счетом 3:2.

Игра проходила в Стокгольме на стадионе "Friends Arena" и завершилась победой шведского коллектива.

Счет в игре открыл защитник АИКа Джо Мендес, забивший в компенсированное к первому тайму время с передачи Марсело.

Больше в основное время командам голов забить не удалось и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время футболистам шведского клуба удалось забить второй гол в этой встрече. На 107-й минуте отличился Бьернстрем.

АИК - Ворскла - 2:0

Голы: Мендес, 45+3, Бьернстрем, 107

Видео голов:

Таким образом, шведский АИК по сумме двух матчей обыграл полтавскую "Ворсклу" и сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Для подопечных Виктора Скрипника на этом еврокубковый сезон закончился и далее команда сконцентрируется на играх чемпионата Украины.

Напомним, украинская Премьер лига стартует 23 августа.

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