Полтавчане одержали победу в первом официальном матче после начала войны.

В четверг, 21 июля, в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская "Ворскла" противостояла шведскому клубу АИК.

Из-за войны в Украине номинально домашний матч полтавчане играли в Швеции на стадионе "Tele2Arena", но даже это не помешало украинскому клубу одержать победу. Обслуживал встречи швейцарский рефери Урс Шнайдер.

Голы в составе победителей забивали Руслан Степанюк, Юрий Козыренко и Артем Челядин. У номинальных гостей отличились Николас Стефанелли и Себастьян Ларссон.

Ворскла - АИК - 3:2

Голы: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 - Стефанелли, 17, Ларссон, 44

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Зайков, Яворский, Бацула, Козыренко (Челядин, 69), Тилль (Фелипе Родригес, 88), Пуцлин, Олейник, Степанюк, Марлисон

АИК: Нордфельдт, Мендес (Лустиг, 79, Ринг, 89), Милошевич, Папаянопулос, Отьено, Хуссейн, Стефанелли, Ларссон, Бьорнстрем, Мбунга-Кимпиока (Гвидетти, 58), Эльбудези (Абдирахман, 59)

Предупреждения: Пердута, Козыренко, Пуцлин, Степанюк - Папаяннопулос, Милошевич, Ларссон, Ринг

Видео голов:

Стоит отметить, что это был первый официальный матч для Виктора Скрипника на посту главного тренера "Ворсклы" и дебют для украинского специалиста получился прекрасным.

Напомним, ответный матч АИК и "Ворскла" сыграют 28-го июля. Игра пройдет на том же стадионе "Tele2Arena" в Швеции.

Победитель двухматчевого противостояния "Ворскла" - АИК выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Валмиера" (Латвия) - "Шкендия" (Северная Македония). Проигравшая команда завершит свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

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